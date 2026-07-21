Три жалобы в Росздравнадзор и семь исков в суд подали пациенты на Ильинскую больницу

В Санкт-Петербурге пациенты «Ильинской больницы» и их родственники оспаривают последствия операций, качество медицинской помощи и стоимость вмешательств, которые, по их мнению, не должны были оплачиваться, сообщают «Известия».
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