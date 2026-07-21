Медицинская Россия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медицинская Россия

4 подписчика

Три жалобы в Росздравнадзор и семь исков в суд подали пациенты на Ильинскую больницу

В Санкт-Петербурге пациенты «Ильинской больницы» и их родственники оспаривают последствия операций, качество медицинской помощи и стоимость вмешательств, которые, по их мнению, не должны были оплачиваться, сообщают «Известия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии