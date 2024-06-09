На столичных набережных пройдет программа «Лета в Москве. Все на улицу!»

На набережных Москвы-реки в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» в течение трех месяцев будут проводить различные мероприятия для взрослых и детей, в том числе занятия по йоге, бачате, а также мастер-классы по созданию летних аксессуаров.