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В Дмитрове полицейскими задержана сотрудница банка, подозреваемая в хищении у клиентов около 10 миллионов рублей

В Дмитрове полицейскими задержана сотрудница банка, подозреваемая в хищении у клиентов около 10 миллионов рублей

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Дмитровскому городскому округу Московской области задержана работница банка, подозреваемая в мошенничестве.

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