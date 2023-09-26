Херш: ЦРУ уничтожило бумаги о подрыве «Северных потоков»

Согласно сообщению американского журналиста и лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, все документы, связанные с планированием диверсии США на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море, были вероятно уничтожены физически сразу после успешного выполнения операции.