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Татар-информ

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Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие

Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие

Президент США Дональд Трамп в 2018 году Фото: kremlin.ru Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о достижении энергетического перемирия между Россией и Украиной, которое начинает действовать немедленно.

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