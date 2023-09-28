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Закон, порядок, государство

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Не драгоценный металл. В Луганске полицейские пресекли деятельность мошенников

Не драгоценный металл. В Луганске полицейские пресекли деятельность мошенников

«Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Луганской Народной Республике во взаимодействии со сводным отрядом полиции МВД России пресечена деятельность группы лиц, участники которой под предлогом продажи антикварных монет похищали денежные средства граждан.

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