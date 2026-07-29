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Аргументы недели

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В ФСБ официально прокомментировали объявление в международный розыск Павла Дурова

В ФСБ официально прокомментировали объявление в международный розыск Павла Дурова

Службами безопасности РФ зафиксированы и документально подтверждены многочисленные случаи, когда украинские спецслужбы использовали популярный среди молодежи чат-бот «Дайвинчик/Leo» (знакомства, общение, новые друзья) в Telegram для вербовки российских граждан в диверсионно-террористические группы методом манипуляций и обмана.

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