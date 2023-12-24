Полянский заявил о трактовке Израилем резолюции СБ ООН в свою пользу

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский 24 декабря заявил, что руководство Израиля трактует принятую Советом Безопасности (СБ) ООН резолюцию с призывом «создать условия» для длительного прекращения огня в секторе Газа как разрешение на продолжение активных боевых действий в палестинском анклаве.
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