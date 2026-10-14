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Царьград

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В Нижнем Новгороде на заправках появился бензин: где топливо есть

В Нижнем Новгороде на заправках появился бензин: где топливо есть

Утром 14 октября на нижегородских АЗС сократились очереди и расширился ассортимент топлива: на большинстве заправок доступны основные марки бензина, включая 92-й, 95-й и дизельное топливо.

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