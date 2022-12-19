Volkswagen выпустит эксклюзивный кроссовер-кабриолет T-Roc Edition Grey. Особенностями спецверсии станут матовый серый окрас кузова, антрацитовые 18-дюймовые колёса, заводской антихром, солидный набор базового оборудования, в том числе пакет R-Line.
Volkswagen выпустит эксклюзивный кроссовер-кабриолет T-Roc Edition Grey. Особенностями спецверсии станут матовый серый окрас кузова, антрацитовые 18-дюймовые колёса, заводской антихром, солидный набор базового оборудования, в том числе пакет R-Line.
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