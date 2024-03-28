Клуб Овечкина "Вашингтон" не будет переезжать в другой город до 2050 года

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", за который выступает россиянин Александр Овечкин, и команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Вашингтон Уизардс" не будут переезжать до 2050 года.
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