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«Служение Родине не бывает по часам»: Артем Жога выступил с заявлением на «Территории смыслов»

«Служение Родине не бывает по часам»: Артем Жога выступил с заявлением на «Территории смыслов»

МОСКВА, 3 августа, ФедералПресс. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе, выпускник программы «Время героев» Артем Жога принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

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