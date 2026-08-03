«Служение Родине не бывает по часам»: Артем Жога выступил с заявлением на «Территории смыслов»

МОСКВА, 3 августа, ФедералПресс. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе, выпускник программы «Время героев» Артем Жога принял участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии