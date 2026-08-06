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17 лет тишины: как ядерное оружие вернулось на британскую землю

17 лет тишины: как ядерное оружие вернулось на британскую землю

В середине июля 2025 года, на фоне громких заявлений западных лидеров о необходимости сдерживания, стратегический транспортник С-17А «Глоубмастер» с хвостовым номером 08-8200 совершил трансатлантический перелет.

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