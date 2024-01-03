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Мангака “Ванпанчмена” основал свою анимационную студию. Речь не о One, а о Мур...

Мангака “Ванпанчмена” основал свою анимационную студию. Речь не о One, а о Мур...

Мангака “Ванпанчмена” основал свою анимационную студию. Речь не о One, а о МуратеХорошо всем известный мангака Юске Мурата, который занимается рисованием “графонистой” версии манги “Ванпанчмен”, объявил о том, что он основал собственную анимационную студию.

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