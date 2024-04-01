Врач развеял миф о сигаретах

Одной из причин употребления никотина, о которой заявляют курильщики, является снижение напряжения, однако это ошибочное мнение, говорит врач-онколог высшей категории, торакальный хирург и кандидат медицинских наук Андрей Нефедов.
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