«Авито» в полтора раза увеличит затраты на кибербезопасность

«Авито» планирует увеличить затраты на кибербезопасность на 50% по сравнению с 2024 годом. Это поможет развивать систему постоянного мониторинга рисков, которая позволит быстро закрывать уязвимости и минимизировать потенциальные потери.
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