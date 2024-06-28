Пятница, 2️⃣8️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 💵 День российского букмекера 📝День страхования ✒️День Декларации о государственном суверенитете Республики Адыгея 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1569 год - Подписана Люблинская уния, объединившая Великое княжество Литовское и Польское королевство 📔 1712 год - при участии Петра I спущен на воду первый линейный корабль Санкт-Петербургского Адмиралтейства - "Полтава" 📔 1841 год - в парижском театре Гранд-Опера состоялся премьерный показ балета французского композитора Адольфа Адана "Жизель" 📔 1914 год - сербский студент Гаврило Принцип убил наследника престола Австро-Венгрии Франца Фердинанда и его супругу, что привело к началу Первой мировой войны 📔 1919 год - во Франции состоялось подписание Версальского мирного договора, который официально завершил Первую мировую войну 📔 1946 год - на Горьковском автомобильном заводе началось серийное производство легендарного советского автомобиля "Победа".