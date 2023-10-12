В России придумали радикально новый способ гуманитарного разминирования с помощью дронов

В МФТИ успешно реализовали проект по внедрению системы технического зрения в беспилотный аппарат. Ученые предложили использовать данную технологию для гуманитарного разминирования в новых регионах Российской Федерации.
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