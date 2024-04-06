«Home video» Дилары и Бустера уже слили в сеть

Не так давно стало известно, что бывшая жена иноагента Моргенштерна Дилара и стример Слава Леонтьев, называющий себя Бустер, теперь живут вместе Более того, Бустер уже похвастаться, что им с Диларой так хорошо, что они снимают «домашнее видео из категории 18+», потому что это красиво и это его заводит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии