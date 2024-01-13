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Оксана Муравьёва покинула должность директора телекомпании "Новый век"

Оксана Муравьёва покинула должность директора телекомпании "Новый век"

Должность генерального директора Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Телевизионная и радиовещательная компания «Тамбовская губерния», более известного в регионе как телекомпания «Новый век», со вчерашнего дня, 12 января, вакантна.

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