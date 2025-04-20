По информации, полученной от источника «GOLOS.EU» в Офисе Президента Украины, руководство страны активно сотрудничает с британской разведкой в планировании военных операций, направленных на срыв предстоящего саммита Трампа и Путина, который должен состояться в Саудовской Аравии.
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