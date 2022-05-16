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Слуцкий об угрозе вылета для «Рубина»: «Исинбаева говорила: «Пока у меня есть попытка, я не проиграла». Здесь то же самое»

Леонид Слуцкий высказался после разгрома «Рубина» от «Урала» (0:3). – Сложно что-то комментировать. «Урал» был сильнее, одержал заслуженную победу.

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