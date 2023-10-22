Президент Ботсваны решает проблему безработицы лицензированием азартных игр

Планы новой инициативы по лицензированию азартных игр, которая, как ожидается, создаст 2797 прямых возможностей трудоустройства, обнародовал президент Ботсваны Мокгвитси Масиси, 19 октября сообщает газета TheVoiceBW.
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