FT: Путин отклонит первое мирное предложение Трампа по Украине

Конкретных планов новой администрации Белого дома не было озвучено, однако просачивающиеся в СМИ определенные «варианты», служащие пробным материалом, говорят о том, что не все предложения от «миротворца» Трампа могут быть полезными для Москвы.
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