Сенатор США объяснил отказ объединить помощь Украине и Израилю: «У Киева нет достижимой цели»

Американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, активно выступающий против идеи Белого дома объединить военную помощь Израилю и Украине, объяснил свою позицию тем, что эти страны находятся в совершенно разном положении, и если у одной цели достижимы, то у другой нет.