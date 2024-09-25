Визит Зеленского на военный завод в США привёл к скандалу

Сразу несколько американских конгрессменов выразили озабоченность возможными нарушениями законодательства США из-за недавнего визита главы киевского режима Владимира Зеленского на военный завод по производству боеприпасов в штате Пенсильвания.
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