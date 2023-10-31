Точка входа: Дальний Восток с Novotel Vladivostok

Первый отель группы Accor на Дальнем Востоке отражает ценности бренда. Спокойный дизайн, удобное расположение, приятная ценовая политика и система лояльности — здесь есть все, что отличает отели сети Novotel.
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