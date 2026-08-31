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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бруну с хет-триком и ассистом – лучший игрок матча «МЮ» против «Ипсвича» с 9.8 по Индексу ГОЛа. Гривз с автоголом – худший

Бруну Фернандеш получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч 1-го тура АПЛ между « Манчестер Юнайтед » и « Ипсвичем » (5:2).

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