В Госдепе США надеются на мир «в не столь отдаленном будущем». Комментарий Георгия Бовта

Теоретически военно-финансовый кризис может еще сильнее провоцировать разговоры о переговорах, однако их реализации мешают незыблемые пока политические установки союзников Киева, отмечает политологСоединенные Штаты рассчитывают на скорое начало дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.
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