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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локо» арендует Мостового у «Зенита» и будет платить вингеру 9 млн рублей, от оставшейся части зарплаты игрок отказался. Андрей не продлит контракт с петербуржцами (Иван Карпов)

Уточнены данные относительно приближающегося перехода вингера «Зенита»  Андрея Мостового в « Локомотив ».

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