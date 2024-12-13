Сам я из творческой семьи...мой прадед позировал самому Фаберже!

Просто удивительно, насколько важна ваша работа, когда нужно отпроситьсяс нее, и насколько она маловажна, когда вы просите прибавки в зарплате! Подруга одна, барышня мнительная, в каждом незнакомом мужчине видит потенциального маньяка, даже после прогулки с собачкой старается зайти в подъезд так, чтобы ехать в лифте в одиночестве.