Эксперт рассказала о пользе малинового варенья

Малиновое варенье по праву считается очень полезным средством, которое имеет и лечебный, и профилактический эффект, рассказала профессор кафедры технологии бродильных производств и виноделия Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Марина Мойсеяк .
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