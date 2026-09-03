В России началась кампания по вакцинации против гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме дала старт Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, передает корреспондент ТАСС.
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