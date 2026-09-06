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Царьград

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Пентагон угрожает уничтожить нефтяные танкеры Ирана за атаки

Пентагон угрожает уничтожить нефтяные танкеры Ирана за атаки

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США уничтожат иранские нефтяные танкеры, если Иран продолжит атаки на американские корабли.

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