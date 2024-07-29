Под налог подпадут доходы от вкладов свыше 180 тыс. рублей

Grandad

Безграмотность авторов ужасает. То налогом будут облагаться вклады выше 180 тысяч рублей, то доходы свыще 180 тысяч рублей от вкладов. Сейчас налогом на прибыль облагаются доходы при превышении ставки на вклады, превышающие ключевую ставку ЦБ РФ. И только на процент превышения ключевой ставки.