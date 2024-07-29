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Под налог подпадут доходы от вкладов свыше 180 тыс. рублей

Под налог подпадут доходы от вкладов свыше 180 тыс. рублей

Ввиду роста ключевой ставки с 16 до 18% под налог с процентов по депозитам подпадут доходы от них свыше 180 тыс.

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Комментарии
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Grandad
Безграмотность авторов ужасает. То налогом будут  облагаться вклады выше 180 тысяч рублей, то доходы свыще 180 тысяч рублей от вкладов. Сейчас налогом на прибыль облагаются доходы при превышении ставки на вклады, превышающие ключевую ставку ЦБ РФ. И только на процент превышения ключевой ставки.
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