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На видео, как сообщается, поражение российскими войсками американского HMMWV ("Хамви"), состоящего на вооружении ВСУ, в районе Курахово (Кураховское направление).

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