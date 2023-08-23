«Пиротехнический автомобиль»: в России разрабатывают бронемашину для перевозки неразорвавшихся боеприпасов

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций разрабатывает бронеавтомобиль повышенной проходимости для перевозки неразорвавшихся боеприпасов, заявил замначальника НИИ Владимир Мошков.
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций разрабатывает бронеавтомобиль повышенной проходимости для перевозки неразорвавшихся боеприпасов, заявил замначальника НИИ Владимир Мошков.
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