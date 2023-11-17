"Ему никто не будет давать гарантий, что всё будет хорошо". Дмитрий Песков о перспективах возвращения Моргенштерна* в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "МГИМО 360" высказался о перспективах возвращения Моргенштерна* в Россию путём выступления с концертами на фронте, а также признался, что не является поклонником его творчества.
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