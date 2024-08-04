МИД заявил, что после сигнала из Москвы Россия и США избежали эскалации

Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что сигнал, переданный министром обороны России Андреем Белоусовым во время разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином, дошёл до адресатов.
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