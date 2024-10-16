Брянские священники посетили позиции военнослужащих, чтобы духовно поддержать их

Благочинный Суземского церковного округа иерей Алексий Серебряков, настоятель храма во имя Архистратига Михаила из Кокоревки иерей Виктор Гамзов, а также иеромонах Свенского мужского монастыря Рафаил посетили позиции военнослужащих, находящихся на передовой.