Брянские священники посетили позиции военнослужащих, чтобы духовно поддержать их

Благочинный Суземского церковного округа иерей Алексий Серебряков, настоятель храма во имя Архистратига Михаила из Кокоревки иерей Виктор Гамзов, а также иеромонах Свенского мужского монастыря Рафаил посетили позиции военнослужащих, находящихся на передовой.
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