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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Брянские священники посетили позиции военнослужащих, чтобы духовно поддержать их

Брянские священники посетили позиции военнослужащих, чтобы духовно поддержать их

Благочинный Суземского церковного округа иерей Алексий Серебряков, настоятель храма во имя Архистратига Михаила из Кокоревки иерей Виктор Гамзов, а также иеромонах Свенского мужского монастыря Рафаил посетили позиции военнослужащих, находящихся на передовой.

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