Самолет с баннером «Выкиньте насильников с поля» пролетел над стадионом во время матча «Пэлас» – «Арсенал». Его оплатили феминистки и фанаты «канониров»

На матче «Кристал Пэлас» – «Арсенал» прошла акция протеста против насилия в отношении женщин. Во время игры 1-го тура АПЛ, завершившейся победой «канониров» со счетом 2:0, над стадионом пролетел самолет с баннером «Kick Rapists Off The Pitch» («Выкиньте насильников с поля»).