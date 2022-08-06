На матче «Кристал Пэлас» – «Арсенал» прошла акция протеста против насилия в отношении женщин. Во время игры 1-го тура АПЛ, завершившейся победой «канониров» со счетом 2:0, над стадионом пролетел самолет с баннером «Kick Rapists Off The Pitch» («Выкиньте насильников с поля»).
Популярные статьи
- Ячанов о Латвии: «Бесы в них вселились. 90% европейцев не обладают критическим мышлением, СМИ используют людей»
- Авербух об открытии арены в Омске: «Шоу в октябре не помешает действующим фигуристам выступать на соревнованиях»
- Самолет с баннером «Выкиньте насильников с поля» пролетел над стадионом во время матча «Пэлас» – «Арсенал». Его оплатили феминистки и фанаты «канониров»
Свежие комментарии