Губернатор Воробьев снял карантин в Мытищах 7 сентября 2026 года

В Можайском округе обнаружили бешенство у енотовидной собаки, вызвав карантин. В Мытищах же меры карантина сняты 7 сентября 2026 года, что сделал губернатор Андрей Воробьев.
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