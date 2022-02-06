Из Академии музыки имени Гнесиных в Москве похитили дорогие инструменты

В Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве произошла кража.Из кабинета здания Российской академии музыки имени Гнесиных на Поварской улице в Москве неизвестный злоумышленник похитил дорогие музыкальные инструменты, после чего с места преступления скрылся.