О чем стоит подумать России, глядя на европейские аграрные бунты

Внутриполитические игры Завершение календарной зимы никак не сказалось на протестной активности фермеров в Европе, хотя европейским аграриям (по крайней мере, тем, кто занимается зерновыми) надо вроде бы не бастовать, а вовсю готовиться к посевной.