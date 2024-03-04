О чем стоит подумать России, глядя на европейские аграрные бунты

Внутриполитические игры Завершение календарной зимы никак не сказалось на протестной активности фермеров в Европе, хотя европейским аграриям (по крайней мере, тем, кто занимается зерновыми) надо вроде бы не бастовать, а вовсю готовиться к посевной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии