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Электромобили Volkswagen ID.Unyx 09 и ID.Aura T6 для Китая: новые подробности

Электромобили Volkswagen ID.Unyx 09 и ID.Aura T6 для Китая: новые подробности

Электромобили Volkswagen ID. Unyx 09 и ID. Aura T6 для Китая: новые подробности[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Концерн Volkswagen переживает непростые времена, но не отказывается от расширения китайской линейки, делая при этом ставку на сотрудничество с местными фирмами.

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