Электромобили Volkswagen ID. Unyx 09 и ID. Aura T6 для Китая: новые подробности[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Концерн Volkswagen переживает непростые времена, но не отказывается от расширения китайской линейки, делая при этом ставку на сотрудничество с местными фирмами.