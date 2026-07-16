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Счета блогера Варламова* заблокированы из-за долга в 29 млн рублей

Счета блогера Варламова* заблокированы из-за долга в 29 млн рублей

В конце мая налоговые органы приостановили операции по банковским счетам блогера Ильи Варламова*. Решение о блокировке было принято 25 мая, о чем свидетельствуют данные, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.

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