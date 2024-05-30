В России испытали контактный рельс нового типа для метро

МОСКВА, 30 мая, ФедералПресс. В Московском метро завершается первый трехмесячный цикл испытаний нового биметаллического (из стали и алюминия) контактного рельса, разработанного крупной российской компанией.
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