МВД предупреждает о рисках безопасности в приграничных областях России

Камеры видеонаблюдения и онлайн-знакомства под угрозой: • Украинская сторона массово сканирует IP-адреса в данных регионах и получает доступ к незащищенным камерам видеонаблюдения, просматривая частные дома, дороги и даже объекты стратегического значения.