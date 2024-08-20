МВД предупреждает о рисках безопасности в приграничных областях России

Камеры видеонаблюдения и онлайн-знакомства под угрозой: • Украинская сторона массово сканирует IP-адреса в данных регионах и получает доступ к незащищенным камерам видеонаблюдения, просматривая частные дома, дороги и даже объекты стратегического значения.
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