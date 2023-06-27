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Сергачев впервые получил голоса на приз лучшему защитнику сезона НХЛ. Он занял 16-е место с 2 упоминаниями

Защитник «Тампы» был упомянут в бюллетенях журналистов, определявших обладателя «Норрис Трофи».  Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов.

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