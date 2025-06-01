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Царьград

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Белгородец получил 12,5 лет тюрьмы за сговор с «Эдвардом Сноуденом»

Белгородец получил 12,5 лет тюрьмы за сговор с «Эдвардом Сноуденом»

В Белгороде суд вынес приговор жителю за попытку сбыта 7 кг наркотиков. Он действовал по указанию пользователя под ником «Эдвард Сноуден» через мессенджер.

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